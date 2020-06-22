Подозреваемый в госизмене глава отдела курской полиции уволен
Сотрудник УМВД по Курской области, заподозренный в государственной измене, отстранён от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«Он в настоящий момент отстранён от должности», — сказали агентству.
Ранее в ФСБ заявили, что начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины.
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