Подозреваемый в госизмене глава отдела курской полиции уволен

Сотрудник УМВД по Курской области, заподозренный в государственной измене, отстранён от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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РИА Новости