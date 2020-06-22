Врач дал рекомендации по защите от резких перепадов температур
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- РИА Новости
«В первую очередь высокая температура может вызвать обострение хронических заболеваний. Например, инфаркт, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, ишемическую болезнь сердца. У метеозависимых людей учащается пульс, повышается давление, происходит потоотделение», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.
Важно потреблять достаточное количество жидкости и не находиться долго на солнце.
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