Врач дал рекомендации по защите от резких перепадов температур

Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур

«В первую очередь высокая температура может вызвать обострение хронических заболеваний. Например, инфаркт, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, ишемическую болезнь сердца. У метеозависимых людей учащается пульс, повышается давление, происходит потоотделение», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.

Важно потреблять достаточное количество жидкости и не находиться долго на солнце.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.