Врач дал рекомендации по защите от резких перепадов температур

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Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур
Врач дал рекомендации по защите от резких перепадов температур
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В первую очередь высокая температура может вызвать обострение хронических заболеваний. Например, инфаркт, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, ишемическую болезнь сердца. У метеозависимых людей учащается пульс, повышается давление, происходит потоотделение», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.

Важно потреблять достаточное количество жидкости и не находиться долго на солнце.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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