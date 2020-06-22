В РЖД отметили значительный рост продаж билетов на поезда

Число проданных билетов на поезда дальнего следования выросло вдвое по сравнению с показателем конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти... В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тыс. билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое — до 200 тыс. в сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37% билетов куплено по направлению к Черноморскому побережью и курортам Северного Кавказа.

«В ближайшее время в расписании будет восстановлено более 70 поездов дальнего следования», — заявили в пресс-службе.

Ранее в РЖД заявили, что более 60% летних поездов, отменённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе.