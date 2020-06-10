Более 60% отменённых летних поездов возобновят курсирование по России
- РИА Новости
«Восстановление размеров движения запланировано на июль — август 2020 года... будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето», — приводит сообщение РИА Новости.
В частности, планируется возобновить курсирование 67 поездов внутригосударственного сообщения, а также увеличить периодичность движения ещё 57 поездов.
В РЖД также отметили, что возобновили предварительную продажу билетов на все внутрироссийские поезда за 90 суток до отправления.
С 29 мая РЖД вернулась к традиционной рассадке пассажиров без дистанции в поездах дальнего следования.