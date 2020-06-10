Более 60% отменённых летних поездов возобновят курсирование по России

Более 60% летних поездов, отменённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе, сообщили в РЖД.

«Восстановление размеров движения запланировано на июль — август 2020 года... будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, планируется возобновить курсирование 67 поездов внутригосударственного сообщения, а также увеличить периодичность движения ещё 57 поездов.

В РЖД также отметили, что возобновили предварительную продажу билетов на все внутрироссийские поезда за 90 суток до отправления.

С 29 мая РЖД вернулась к традиционной рассадке пассажиров без дистанции в поездах дальнего следования.