С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

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С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
  • РИА Новости

«Временный график движения «Сапсанов» был введён до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведётся», — приводит сообщение РИА Новости.

Таким образом, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар «Сапсанов», а по выходным — до 15 пар.

Ранее в РЖД сообщили, что более 60% летних поездов, отменённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе.

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