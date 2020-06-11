С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

«Временный график движения «Сапсанов» был введён до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведётся», — приводит сообщение РИА Новости.

Таким образом, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар «Сапсанов», а по выходным — до 15 пар.

Ранее в РЖД сообщили, что более 60% летних поездов, отменённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе.