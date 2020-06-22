В Курчатовском институте рассказали о главных подходах к национальной генетической программе

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о главных подходах к национальной генетической программе.
В Курчатовском институте рассказали о главных подходах к национальной генетической программе
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Вопрос заключается не в том, что у нас не готовят генетиков или что у нас их мало. У нас достаточное количество. Но образовательная траектория, я бы сказал, не поспевает за бурным развитием генетики. И поэтому важно сейчас осуществить сплав передовой науки, научной мысли с образованием, чтобы студенты сразу поступали в научные учреждения», — цитирует Ковальчука НТВ.

По его словам, тогда студенты будут набирать нужные практические квалификации.

Если говорить о биотехнологиях, закупаемых за границей, то, отметил Ковальчук, необходимо планово вводить их государственную сертификацию. Создание собственных штаммов — часть национальной безопасности и технологической независимости.

Ранее Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян.

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