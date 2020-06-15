В Курчатовском институте рассказали, как будут храниться генетические данные россиян

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, как будут храниться генетические данные россиян.
В Курчатовском институте рассказали, как будут храниться генетические данные россиян
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле обезличены», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, необходимо серьёзно заниматься законодательством в области развития и использования генетических технологий.

«Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным», — подчеркнул Ковальчук.

Он также пояснил, что исследование генома целых групп популяции позволит делать выводы, какие люди с какой генетической спецификой склонны к тем или иным заболеваниям.

«Тогда можно, во-первых, превентивным образом предотвращать болезнь, во-вторых, предсказывать, какие болезни могут развиваться у людей. И медицина будет ориентирована на сохранение здоровья конкретного человека на генетическом уровне», — добавил Ковальчук.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации.

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