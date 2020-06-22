В Роскачестве дали рекомендации по приготовлению окрошки

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Диетолог-эндокринолог доктор медицинских наук Наталья Фадеева дала рекомендации по приготовлению окрошки.
В Роскачестве дали рекомендации по приготовлению окрошки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По её словам, окрошка — это не только лёгкое летнее блюдо, но и дополнительный источник жидкости. 

«Для тех, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде (при желании можно кефир слегка разбавлять водой). Можно заправлять окрошку таном, но тан не всем подойдёт из-за большого количества соли», — отметила специалист.

Наталья Фадеева добавила, что квас для традиционной окрошки лучше готовить самим или покупать домашний квас без добавленного сахара.

Она также не рекомендовала есть окрошку перед сном.

В то же время, как передаёт ФАН со ссылкой на сайт Роскачества, Наталья Фадеева рекомендовала тем, кто следит за фигурой, заменить докторскую колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейки.

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