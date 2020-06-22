Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, в данном случае вторник не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается.
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Позднее Минобороны было поручено начать подготовку к торжественным мероприятиям 24 июня.
В Кремле заявили, что решение по дате было принято в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных COVID-19.