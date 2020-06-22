В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19 в столице возросло до 3617, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.