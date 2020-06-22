В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.
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