В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.
Накануне в столице умерли 34 пациента с коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.