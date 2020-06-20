В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов в столице возросло до 3597, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.

Накануне в столице умерли 34 пациента с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.