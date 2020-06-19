В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
Как уточняет ТАСС, данное число умерших за сутки стало наименьшим со 2 мая.
Накануне в Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом.
В мае в Москве от коронавируса как основной причины скончались 2757 человек.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич оценил в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на COVID-19.