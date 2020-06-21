Кадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе.
Кадыров объявил об очередном смягчении карантинных мер в Чечне
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Грозный» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Отмечается, что на данном этапе «отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории региона.

«Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов... Кроме того, остаются обязательными справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Грозный», — указал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявлял, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня.

Вместе с этим глава Чечни рассказал о результатах своего теста на антитела.

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