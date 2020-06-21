Кадыров рассказал о результатах своего теста на антитела
- © REUTERS/Christopher Pike
«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал Кадыров на своей странице «Вконтакте».
Глава региона отметил, что вместе с ним анализы сдали участники команды КВН, которые работали волонтёрами и виделись с ним, а также работники его пресс-службы и управления делами главы.
«Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом», — добавил он.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня.