В системе МЧС России несут службу около 2 тысяч медиков

Около двух тысяч медицинских работников проходят службу в МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время в системе МЧС России — три лечебных и одно оздоровительное учреждение, где несут службу почти 2 тыс. медиков», — указано в тексте.

Отмечается, что к медикам, которые участвуют в спасательных работах, предъявляется особые требования.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, на июль и август.