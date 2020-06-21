В системе МЧС России несут службу около 2 тысяч медиков
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«В настоящее время в системе МЧС России — три лечебных и одно оздоровительное учреждение, где несут службу почти 2 тыс. медиков», — указано в тексте.
Отмечается, что к медикам, которые участвуют в спасательных работах, предъявляется особые требования.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, на июль и август.