Во ФСИН Мордовии опровергли данные о вспышке коронавируса в колонии

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В исправительной колонии №7 в Мордовии не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, информация о якобы вспышке там COVID-19 не соответствует действительности, заявили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по республике.
Во ФСИН Мордовии опровергли данные о вспышке коронавируса в колонии
  • РИА Новости

«Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной... Также не соответствует действительности распространённая в СМИ информация о 15 осуждённых, нанёсших себе телесные повреждения якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения», — говорится в сообщении.

Во ФСИН подчеркнули, что семеро осуждённых за тяжкие преступления «в демонстративно-шантажной форме» нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв «в целях дестабилизации деятельности учреждения и провокации администрации».

Все они были осмотрены медработниками и получили необходимую помощь, угрозы для их жизни нет.

По данному факту проводится проверка.

В конце мая сообщалось, что за время пандемии коронавирус выявили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключённых.

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