Во ФСИН Мордовии опровергли данные о вспышке коронавируса в колонии
- РИА Новости
«Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной... Также не соответствует действительности распространённая в СМИ информация о 15 осуждённых, нанёсших себе телесные повреждения якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения», — говорится в сообщении.
Во ФСИН подчеркнули, что семеро осуждённых за тяжкие преступления «в демонстративно-шантажной форме» нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв «в целях дестабилизации деятельности учреждения и провокации администрации».
Все они были осмотрены медработниками и получили необходимую помощь, угрозы для их жизни нет.
По данному факту проводится проверка.
В конце мая сообщалось, что за время пандемии коронавирус выявили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключённых.