Коронавирус выявили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключённых

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За время пандемии у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 238 заключённых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Коронавирус выявили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключённых
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-центр ФСИН.

«На сегодняшний день количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванного COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в том числе с 13 мая выявлено 93 случая заболевания коронавирусом среди заключённых и 363 — у сотрудников ФСИН.

Также сообщается, что выздоровели 87 заключённых и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы.

14 мая сообщалось, что в России коронавирус выявлен у 617 сотрудников ФСИН и 145 заключённых.

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