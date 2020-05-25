Коронавирус выявили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключённых
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-центр ФСИН.
«На сегодняшний день количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванного COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что в том числе с 13 мая выявлено 93 случая заболевания коронавирусом среди заключённых и 363 — у сотрудников ФСИН.
Также сообщается, что выздоровели 87 заключённых и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы.
14 мая сообщалось, что в России коронавирус выявлен у 617 сотрудников ФСИН и 145 заключённых.