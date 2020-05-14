В России коронавирус выявлен у 617 сотрудников ФСИН и 145 заключённых

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и свыше 140 заключённых заболели коронавирусом в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

Как отмечается, проведено более 35 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145», — говорится в сообщении.

При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство выделило ФСИН 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников, работающих с заболевшими коронавирусом.