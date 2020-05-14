В России коронавирус выявлен у 617 сотрудников ФСИН и 145 заключённых
- РИА Новости
Как отмечается, проведено более 35 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
«Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617, среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145», — говорится в сообщении.
При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что правительство выделило ФСИН 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников, работающих с заболевшими коронавирусом.