Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы правительства Андрей Белоусов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объёме 230,1 млн рублей...» — указано в распоряжении.
Отмечается, что планируется предоставление дополнительных выплат не менее 8,5 тыс. сотрудников за работу с лицами, заболевшими COVID-19.
Ранее правительство выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.