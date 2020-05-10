Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН

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Правительство России выделило Федеральной службе исполнения наказаний более 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений, работающих с лицами, заболевшими коронавирусом.
Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы правительства Андрей Белоусов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объёме 230,1 млн рублей...» — указано в распоряжении.

Отмечается, что планируется предоставление дополнительных выплат не менее 8,5 тыс. сотрудников за работу с лицами, заболевшими COVID-19.

Ранее правительство выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.

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