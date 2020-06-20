Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве указали, что все добровольцы чувствуют себя нормально.

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьёзных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», — процитировали в ведомстве анестезиолога-реаниматолога Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Олега Чихляева.

Вместе с этим в министерстве указали, что врач отметил, что после получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев.

Ранее сообщалось, что первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко ввели вакцину против коронавируса. Процесс идёт под контролем самых опытных специалистов.

18 июня в НИИ Минобороны рассказали о разработке вакцины от коронавируса.