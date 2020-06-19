Музеи Московской области возобновят приём посетителей с 25 июня
- © Пресс-служба правительства Московской области
«Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается… не ранее 25 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность музеев», — говорится в документе.
Кроме того, в Подмосковье вновь разрешена работа выставочных залов, зоопарков и этнопарков.
Допуск посетителей во все учреждения культуры должен проходить по электронным билетам.
Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня.