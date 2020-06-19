Музеи Московской области возобновят приём посетителей с 25 июня

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Музеи Московской области возобновят работу с 25 июня с ограничением по одновременному числу посетителей, говорится в постановлении главы региона Андрея Воробьёва.
Музеи Московской области возобновят приём посетителей с 25 июня
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается… не ранее 25 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность музеев», — говорится в документе.

Кроме того, в Подмосковье вновь разрешена работа выставочных залов, зоопарков и этнопарков.

Допуск посетителей во все учреждения культуры должен проходить по электронным билетам.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня.

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