Музей «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня

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Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня.
Музей «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что с этого дня мы сможем опять радовать вас обзорными экскурсиями по знаковым памятникам и делиться историей древнего города. Перед приёмом гостей сотрудники музея приводят в порядок территорию, чтобы каждому посетителю было комфортно и приятно находиться в Херсонесе», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение администрации музея.

Ранее замминистра культуры Алла Манилова рассказала в беседе с «Известиями» о правилах работы российских музеев в связи с ситуацией с коронавирусом.

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