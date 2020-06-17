Музей «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня

Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется для посетителей 18 июня.

«Мы очень рады, что с этого дня мы сможем опять радовать вас обзорными экскурсиями по знаковым памятникам и делиться историей древнего города. Перед приёмом гостей сотрудники музея приводят в порядок территорию, чтобы каждому посетителю было комфортно и приятно находиться в Херсонесе», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение администрации музея.

Ранее замминистра культуры Алла Манилова рассказала в беседе с «Известиями» о правилах работы российских музеев в связи с ситуацией с коронавирусом.