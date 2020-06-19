Тестирование системы дистанционного голосования в Москве прошло штатно

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Тестирование онлайн-системы для дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции, прошло без сбоев.
Тестирование системы дистанционного голосования в Москве прошло штатно
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Сбоев во время (тестового. — RT) голосования не было, система отработала штатно», — цитирует его ТАСС.

Как уточняет агентство, тестирование длилось 36 часов.

5 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.

Также сообщалось, что москвичи для голосования по поправкам к Конституции смогут выбрать несколько способов, среди которых возможность проголосовать заранее (участки заработают с 25 июня), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок или отдать голос онлайн.

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