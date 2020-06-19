Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция. Об этом, как передаёт РБК, заявили в пресс-службе банка.

Там отметили, что большинство клиентов пользуются мобильным банком или смс-сервисами, для которых внутрибанковские переводы до 50 тыс. рублей в месяц остаются бесплатными.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену.

Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.

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