Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Это следует из информации, размещённой на сайте банка.
«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» и смс-банке», — приводит ТАСС сообщение представителя банка.
Отмечается также, что изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций.
Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
27 мая стало известно, что Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей (СБП).