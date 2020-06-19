Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

Сбербанк со 2 июня ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

Это следует из информации, размещённой на сайте банка.

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» и смс-банке», — приводит ТАСС сообщение представителя банка.

Отмечается также, что изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций.

Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

27 мая стало известно, что Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей (СБП).