В РСТ прокомментировали предложение ввести мораторий на курортные сборы

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал предложение ввести мораторий на взимание курортного сбора.
В РСТ прокомментировали предложение ввести мораторий на курортные сборы
  • РИА Новости

«Если органы власти пойдут навстречу бизнесу, то это будет хорошим примером. И мы видим уже, что в Краснодарском крае так сделали», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Барзыкин, радикально на экономические показатели это не повлияет, тем более что туристов и так будет меньше, следовательно, и сборов тоже.

По его словам, РСТ поддерживает отмену курортного сбора на сезон.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести мораторий на взимание курортного сбора.

Заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.

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