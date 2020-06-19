В РСТ прокомментировали предложение ввести мораторий на курортные сборы
- РИА Новости
«Если органы власти пойдут навстречу бизнесу, то это будет хорошим примером. И мы видим уже, что в Краснодарском крае так сделали», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Как отметил Барзыкин, радикально на экономические показатели это не повлияет, тем более что туристов и так будет меньше, следовательно, и сборов тоже.
По его словам, РСТ поддерживает отмену курортного сбора на сезон.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести мораторий на взимание курортного сбора.
Заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.