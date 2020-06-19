В РСПП предложили ввести мораторий на курортные сборы

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести мораторий на взимание курортного сбора.
В РСПП предложили ввести мораторий на курортные сборы
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», соответствующее письмо глава союза Александр Шохин направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Бизнес-объединение полагает, что для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного комплекса необходимы меры государственной поддержки, а также помощь по созданию и стимулированию спроса.

В РСПП также предложили освободить предприятия туриндустрии от уплаты налогов с I квартала 2020 года до 30-го дня с даты отмены установленных ограничений, предоставить им каникулы или снизить ставку по единому социальному налогу, а также отсрочить выплаты в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при сохранении рабочих мест в организациях.

Ранее заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.

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