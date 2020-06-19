В Ялте появилась граффити-открытка с поздравлением медиков

Короткая ссылка
Ялтинская художница Дарья Кузьмина рассказала о создании граффити-открытки с поздравлением медиков с профессиональным праздником.
В Ялте появилась граффити-открытка с поздравлением медиков
  • © пресс-служба администрации Ялты

Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на городскую администрацию, граффити появились на асфальте возле здания одного из лечебных заведений Ялты в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам.

«Администрация города обратилась ко мне с просьбой нарисовать на асфальте открытку с благодарностью медработникам. Идея, которая родилась у меня, заключалась в том, что медики — это наши ангелы-хранители и достойны безмерной благодарности за то, что они лечат, заботятся о нас, борются на передовой, спасают наши жизни», — пояснила автор граффити, ялтинская художница Дарья Кузьмина.

Она уточнила, что творческий процесс продолжался всю ночь, и поблагодарила медиков за их труд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске художник создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить