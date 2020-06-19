В Ялте появилась граффити-открытка с поздравлением медиков
- © пресс-служба администрации Ялты
Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на городскую администрацию, граффити появились на асфальте возле здания одного из лечебных заведений Ялты в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам.
«Администрация города обратилась ко мне с просьбой нарисовать на асфальте открытку с благодарностью медработникам. Идея, которая родилась у меня, заключалась в том, что медики — это наши ангелы-хранители и достойны безмерной благодарности за то, что они лечат, заботятся о нас, борются на передовой, спасают наши жизни», — пояснила автор граффити, ялтинская художница Дарья Кузьмина.
Она уточнила, что творческий процесс продолжался всю ночь, и поблагодарила медиков за их труд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске художник создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.