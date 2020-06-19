В Роскачестве дали рекомендации по выбору черешни

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественной черешни.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на данные ведомства, прежде всего следует обратить внимание на наличие и цвет черешков: тёмный цвет указывает на долгое хранение.

Отмечается, что сами плоды не должны быть засохшими, повреждёнными или лопнувшими.

По мнению специалистов, цвет черешни не является показателем спелости, однако неравномерный окрас ягод говорит об их невысоком качестве.

Также эксперты рекомендуют хранить черешню в холодильнике, а перед употреблением промывать её тёплой водой.

«Присутствие черешни из Узбекистана на российском рынке обычно сильно преувеличивается. У потребителей сложилось мнение, что узбекская черешня вкуснее, поэтому продавцы на рынках часто подменяют родину турецкой черешни на более любимую покупателями», — отметила генеральный директор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Реальное время», Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.