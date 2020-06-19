Врач рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека

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Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека.
Врач рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека
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«Чаще всего, если молния попадает, то проходит через тело человека и идёт в землю. И от того, через какие органы и системы она проходит, зависит, останется человек жить или нет», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам врача, важно и то, как быстро приедет скорая помощь.

Как отметил Кремнев, если пострадавший не дышит, то требуется искусственное дыхание, а если нет пульса — закрытый массаж сердца.

«Всё это, возможно, приведёт к положительному исходу. Были случаи, когда человек выживал, если путь шёл не через жизненно важные органы», — добавил эксперт.

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