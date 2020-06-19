Корабли ЧФ выстраиваются в парадную линию в Севастополе

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Построение кораблей Черноморского флота в парадную линию проходит в Севастопольской бухте в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Корабли ЧФ выстраиваются в парадную линию в Севастополе
  • РИА Новости

«В парадной линии жители и гости города-героя увидят подводную лодку «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Издание отмечает, что 24 июня на всех кораблях одновременно с Андреевским флагом поднимут флаги расцвечивания, а в вечернее время корабли будут подсвечены праздничной иллюминацией.

В этот же день командующий Черноморским флотом Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с праздником.

Ранее, как сообщало НТВ, на Кубани рассказали о запуске проекта «Память на дне Чёрного моря».

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