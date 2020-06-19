В России создан гражданский вариант арктического вертолёта

Холдинг «Вертолёты России» начал серийное производство арктических вертолётов Ми-8АМТ для гражданских заказчиков.

«Вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу лётных испытаний и прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что в вертолёте реализована система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах.

Также вертолёт оснащён теплозащитой грузовой кабины и теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации машины связывают морозоустойчивые тефлоновые шланги.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.