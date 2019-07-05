Минобороны получит вертолёт Ми-26Т2В в 2021 году

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Гендиректор холдинга «Вёртолеты России» Андрей Богинский сообщил, что компания намерены в 2021 году поставить Минобороны России первый серийный тяжелый транспортный вертолёт Ми-26Т2В.

Он рассказал, что до конца 2019 года холдинг планирует «получить предварительное заключение о возможности запуска Ми-26Т2В в серию».

«И на основании этого подписать с военным ведомством контракт на поставку первой машины в 2021 году», — цитирует РИА Новости Богинского.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.

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