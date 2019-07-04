Эксперт прокомментировал разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В

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Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.
Эксперт прокомментировал разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В
  • © Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

По его словам, климатические и геополитические изменения в мире привели к тому, что Арктика стала привлекательной не только для научно-исследовательских работ, но и для освоения ресурсов и для построения нового глобального транспортного маршрута — Северного морского пути.

«Поэтому важнейшей задачей страны является построение арктической инфраструктуры, которая позволяла бы максимально эффективно использовать предоставляемые территорией возможности, обеспечивать российские интересы на ней. Воздушный транспорт играет в регионе одну из важнейших функций», — заявил Простаков.

Он считает, что разработка специализированных марок вертолётов очень нужна, так как без авиации освоение Арктики невозможно.

Ранее коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что на форуме «Армия-2019» были показаны новинки для гособоронзаказа, а также образцы, которые могут заинтересовать зарубежных заказчиков.

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