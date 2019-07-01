Эксперт рассказал об итогах форума «Армия-2019»

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Nation News рассказал об итогах военно-технического форума «Армия-2019».

По его словам, мероприятие показало, что отечественный оборонно-промышленный комплекс находится на передовых мировых рубежах.

«Мы абсолютно самодостаточны в производстве любых видов оружия», — сказал он.

Что касается представленных новинок, то Коротченко отметил зенитно-ракетный комплекс малой дальности Тор-М2ДТ.

«Первоначально он был создан для наших арктических баз. Но на «Армии-2019» был показан не только арктический ЗРК, но и «пустынный», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что на форуме были показаны новинки для гособоронзаказа, а также образцы, способные заинтересовать зарубежных заказчиков.

«И в-третьих, немалый интерес форум вызвал у наших граждан, которые смогли увидеть российскую технику в действии», — добавил он.

Форум «Армия-2019» завершил свою работу в 26 регионах России. С 25 по 30 июня экспозицию и демонстрационные мероприятия посетили свыше 1 млн человек.