Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях

В России тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно сдать в 747 лабораториях. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в России обеспечена «возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».

Ранее стало известно, что в России провели более 15,9 млн тестов на коронавирус.