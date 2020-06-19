Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях
- АГН «Москва»
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«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — отмечается в сообщении.
Как заявили в ведомстве, в России обеспечена «возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».
Ранее стало известно, что в России провели более 15,9 млн тестов на коронавирус.