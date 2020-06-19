Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях

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В России тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно сдать в 747 лабораториях. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: тест на COVID-19 в России можно сдать в 747 лабораториях
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«На сегодняшний день тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в России обеспечена «возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».

Ранее стало известно, что в России провели более 15,9 млн тестов на коронавирус.

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