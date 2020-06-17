Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала февраля Россия передала около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса почти 30 странам мира.

«С 1 февраля и по сегодняшний день Россия передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран», — приводит её слова Интерфакс.

В том числе тест-системы были переданы в страны Шанхайской организации сотрудничества, страны Содружества независимых государств. Также тесты передали государствам Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Попова добавила, что данная работа будет продолжена.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 15,6 млн тестов на COVID-19.