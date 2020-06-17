Россия передала тест-системы на коронавирус почти 30 странам
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- РИА Новости
«С 1 февраля и по сегодняшний день Россия передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран», — приводит её слова Интерфакс.
В том числе тест-системы были переданы в страны Шанхайской организации сотрудничества, страны Содружества независимых государств. Также тесты передали государствам Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Попова добавила, что данная работа будет продолжена.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 15,6 млн тестов на COVID-19.