Эксперт оценила перспективы рынка труда в России

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина оценила перспективы рынка труда в России.

«Мы не видим предпосылок массовой безработицы на рынке. Я не говорю, что всё хорошо. Ситуация стабильна», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, работодатели стали ответственными, тогда как раньше они урезали зарплаты и не глядя сокращали штат.

«Когда происходят кризисные ситуации, мы видим их по двум критериям: это резкое сокращение количества вакансий и резкий рост количества резюме либо активности соискателей. В текущей ситуации, в марте например, мы начали видеть снижение вакансий», — отметила Данина в эфире медиацентра «Патриот». Её слова приводит ФАН.

Как рассказала эксперт, пик снижения достиг максимума в мае, после чего ситуация начала резко восстанавливаться. В настоящее время с точки зрения вакансий и динамики восстановления она находится на февральском, то есть на нормальном для России уровне, уточнила Данина.

Ранее руководитель департамента по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова оценила ситуацию на рынке труда на фоне снятия ограничений.