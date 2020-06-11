Эксперт оценила ситуацию на рынке труда на фоне снятия ограничений

Руководитель департамента по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова оценила ситуацию на рынке труда на фоне снятия ограничений.

«Период, когда многие люди пытались занять место курьера или водителя, отошёл. С одной стороны, мест уже нет. Билетные агентства пока закрыты, а штат в компаниях, доставляющих продукты на дом, укомплектован», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

С другой стороны, отметила эксперт, жизнь возвращается в своё русло с некоторыми изменениями.

Как пояснила эксперт, большинство работодателей начали работать в режиме экономии. Например, особенно ценятся опытные сотрудники, обладающие навыками широкого профиля и способные при необходимости частично выполнять обязанности коллег.

По словам Никифоровой, соискатель должен быть готов к работе на дому, в офисе и к смешанному режиму.

«Как всегда, ищут классных специалистов в IT-сектор, вновь нужны маркетологи. Ожила сфера услуг — нужны визажисты, парикмахеры, стилисты. В ближайшее время потребуются сотрудники заведений общественного питания. Скоро станут нужны «продажники», менеджеры по работе с клиентами, сотрудники торговых центров», — сообщила она.

Эксперт назвала перспективной сферу отечественного туризма.

Ранее декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о перспективах рынка труда после пандемии.