В Росгвардии прокомментировали стрельбу на севере Москвы

В Росгвардии сообщили, что оружие, обнаруженное на месте стрельбы в доме на севере Москвы, принадлежало владельцу законно.

«Он владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили ТАСС в ведомстве.

18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия нашли тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями.

Прокуратура Москвы проверит, как получил оружие устроивший стрельбу.