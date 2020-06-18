Прокуратура проверит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
- РИА Новости
Как сообщили в ведомстве, уголовное дело поставлено на контроль прокуратуры.
«Прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче», — отметили там.
18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.
На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. По имеющимся данным, мужчина забаррикадировал дверь в квартиру.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия нашли тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями.