Прокуратура проверит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие

Прокуратура Москвы проверит, как получил оружие устроивший стрельбу в жилом доме на севере столицы, где 18 июня обнаружили тела четырёх человек.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело поставлено на контроль прокуратуры.

«Прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче», — отметили там.

18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. По имеющимся данным, мужчина забаррикадировал дверь в квартиру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия нашли тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями.