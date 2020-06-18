Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

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RT
После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).
Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

    «По данным следствия, днём 18 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями», — заявили в ведомстве.

    Как уточнили в СК, о стрельбе сообщили соседи. Они также рассказали, что ранее к женщине в квартиру зашёл сожитель.

    18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

    На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. По имеющимся данным, мужчина забаррикадировал дверь в квартиру.

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