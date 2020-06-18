Голикова назвала возможные сроки начала производства вакцины от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала возможные сроки начала промышленного производства вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Голикова назвала возможные сроки начала производства вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август — первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство ожидается как раз в августе-сентябре», — цитирует её РИА Новости.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с kp.ru рассказал о разработке российской вакцины против коронавируса.

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