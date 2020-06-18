Эксперт дал рекомендации по покупке средств защиты от солнца

Главный специалист Департамента здравоохранения Москвы, врач-дерматовенеролог и косметолог Николай Потекаев дал рекомендации по покупке средств защиты от солнца.

«Главное, чтобы товар был отчипирован, имел свою регистрацию, сертификат должен быть. Покупать его надо в специализированных учреждениях, лучше в аптеках — в соответствующих секторах для лечебной косметики», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у средств есть градация защиты от 20 до 50+, если человек склонен к обгоранию, то он использует 50+.

Как напомнил Потекаев, пребывание на солнце должно быть умеренным.

«Я как дерматолог вообще не рекомендую загорать специально. Подвергать свою кожу ультрафиолету не всегда полезно», — пояснил эксперт.

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