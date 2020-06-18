Опубликовано видео с места стрельбы в доме на севере Москвы
- © Следственный комитет Российской Федерации
На записи видно, как сотрудник ведомства осматривает место происшествия, в частности оружие, лежащее на полу.
18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия нашли тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями.
Прокуратура Москвы проверит, как получил оружие устроивший стрельбу.