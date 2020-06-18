Опубликовано видео с места стрельбы в доме на севере Москвы

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Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в жилом доме на севере Москвы.
Опубликовано видео с места стрельбы в доме на севере Москвы
  • © Следственный комитет Российской Федерации

На записи видно, как сотрудник ведомства осматривает место происшествия, в частности оружие, лежащее на полу.

18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия нашли тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями.

Прокуратура Москвы проверит, как получил оружие устроивший стрельбу.

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