Володин рассказал о России после президентства Путина

Российский лидер Владимир Путин заложил систему развития России, которая будет работать и после окончания его президентских полномочий. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал парламентарий.

По словам Володина, Россия может быть только сильной, это сделал Путин.

«Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — добавил он.

Летом 2019 года Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

В Кремле, отвечая на вопрос о возможных преемниках Путина, отмечали, что до президентских выборов ещё далеко, а в настоящее время идёт начальная стадия «президентского цикла».