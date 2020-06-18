Володин рассказал о России после президентства Путина
- РИА Новости
«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал парламентарий.
По словам Володина, Россия может быть только сильной, это сделал Путин.
«Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — добавил он.
Летом 2019 года Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
В Кремле, отвечая на вопрос о возможных преемниках Путина, отмечали, что до президентских выборов ещё далеко, а в настоящее время идёт начальная стадия «президентского цикла».