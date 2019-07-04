Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — заявил российский лидер.

Путин при этом подчеркнул, что ему «есть чем заняться» в настоящее время на своём посту.

Он также отметил, что не все планы по развитию страны оперативно выполняются, но это связано с масштабом поставленных задач.

«Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией», — заявил российский президент.

Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что думает о преемнике с 2000 года.

По его словам, со временем меняется ситуация в стране и требования к возможным кандидатам, но в итоге решение в любом случае должны принять сами россияне.