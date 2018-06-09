Путин прокомментировал возможность выбора преемника из числа новых губернаторов

Президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву в рамках программы «Вести в субботу» ответил на вопрос о возможности выбора преемника из числа недавно назначенных губернаторов.

По его словам, новые губернаторы «профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе».

«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует. Я хочу пожелать им успеха и всячески буду помогать им, чтобы они смогли реализовать свои планы улучшения жизни людей», — заявил президент.

На уточняющий вопрос, объявлен ли «конкурс» на преемника среди губернаторов, Путин ответил, что «жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать».

«В конечном результате, действительно, граждане России определят, кто является наиболее достойным», — добавил президент.

7 июня в ходе прямой линии Путина также спросили о преемнике. Он ответил, что «преемника в классическом смысле слова нет, его определит народ, избиратель Российской Федерации».

В начале марта Путин, отвечая на вопрос журналистки NBC, рассказал, что думает о преемнике с того момента, как стал главой государства, однако неважно, симпатизирует ли он кому-то, потому что выбор сделают граждане России.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал прошедшие президентские выборы самыми прозрачными в истории страны.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года.