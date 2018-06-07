Путин назвал вопрос о своём преемнике традиционным

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что вопрос о преемнике является традиционным.

«Это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит народ, избиратель Российской Федерации», — сказал Путин в ответ на вопрос, готовит ли он себе преемника.

В начале марта Путин, отвечая на вопрос журналистки NBC, рассказал, что с момента, как стал главой государства, он думает о преемнике, однако, даже если кому-то симпатизирует, это неважно, потому что выбор сделают граждане России.

RT ведёт прямую трансляцию.