Путин назвал вопрос о своём преемнике традиционным

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что вопрос о преемнике является традиционным.
Путин назвал вопрос о своём преемнике традиционным
  • © Михаил Климентьев / РИА Новости

«Это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит народ, избиратель Российской Федерации», — сказал Путин в ответ на вопрос, готовит ли он себе преемника.

В начале марта Путин, отвечая на вопрос журналистки NBC, рассказал, что с момента, как стал главой государства, он думает о преемнике, однако, даже если кому-то симпатизирует, это неважно, потому что выбор сделают граждане России.

RT ведёт прямую трансляцию.

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