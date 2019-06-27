Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.

«Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что ситуация меняется, а также меняются определённые требования к людям.

По его словам, в конечном итоге решение должен принять народ России.

«Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации», — отметил президент.

В июне 2018 года Путин ответил на вопрос о возможности выбора преемника из числа недавно назначенных губернаторов. По его словам, новые губернаторы «профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе». На уточняющий вопрос, объявлен ли «конкурс» на преемника среди губернаторов, Путин ответил, что «жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать».